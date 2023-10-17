منتخب تونس يتأخر بهدف أمام اليابان في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين منتخبي تونس واليابان بتقدم الأخير بهدف في المواجهة الودية التي تجمعهما اليوم الثلاثاء على ملعب نويفير كوبي، في إطار تحضيرات نسور قرطاج خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

فرض منتخب اليابان سيطرته على مجريات الشوط الأول مع تراجع دفاعي من جانب تونس وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين استطاع محاربي الساموراي هز شباك نسور قرطاج.

يخوض منتخب تونس مواجهة اليوم الودية تحت قيادة المدير الفني الوطني جلال القادري متأثرًا بالهزيمة الثقيلة التي تعرض لها على يد منتخب كوريا الجنوبية برباعية دون رد يوم الجمعة الماضي.

ويبحث نسور قرطاج عن الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة اليوم أمام عملاق الكرة الآسيوية، بهدف رفع الروح المعنوية للاعبين وإكسابهم الثقة والوصول إلى أفضل حالة من التجانس للفريق تمهيدًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا منتخب تونس في المجموعة الخامسة والتي تضم منتخبات مالي و جنوب إفريقيا و ناميبيا، وستنطلق البطولة في كوت ديفوار، 13 يناير 2024 المقبل، على أن يقام النهائي يوم 11 فبراير.