سقوط تجار العملة في النزهة.. اعترافات خطيرة أمام جهات التحقيق

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة المشار إليها وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

اعترافات المتهم

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة) أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.



تحرر محضربالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وفي سياق آخر أعترف المتهمون، في واقعة عملية سرقة والاستيلاء علي السولار من إحدي خطوط بترول بمنطقة بلقس دائرة مركز قليوب ،ان هذة المرة لم تعد المرة الأولي لسرقة السولار من خط بلقس.



وأضاف المتهمون خلال التحقيقات ، أنهم يقومون بسرقة السولار عن طريق تركيب محبس بأحد الأراضي الخاصة للاستيلاء على المواد البترولية.

وأوضحوا، أنهم كرروا عملية الاستيلاء على السولار عدة مرات، حتى ألقى رجال المباحث القبض عليهم، وأرشدوا عن كمية من السولار المستولى عليها.



ومن جانبة ،قرر قاضى المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، تجديد حبس 3 مزارعين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة خط بترول بمنطقة بلقس دائرة مركز قليوب، عن طريق تركيب محبس بأحد الأراضي الخاصة للاستيلاء على المواد البترولية.



وتم القبض عليهم في قليوب بتهمة سرقة خط بترول، واعترف 3 مزارعين بالسرقة أمام رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، أنهم ركبوا محبس بخط البترول يمر بمنطقة زراعية، واستولوا على كميات من السولار، وتوالت النيابة التحقيق التي أمرت واصدرت القرار السابق .