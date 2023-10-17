محافظ الشرقية: مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ديرب نجم بالوحدة بهنيا بشن حملة إزالة بعزبة حرب التابعة للوحدة المحلية ببهنيا، والتي أسفرت عن إزالة سور وحجرة بالدبش الأبيض بمساحة ١٢ سهمًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

واستكمالاً لأعمال التطوير الجارية بنطاق المحافظة، ففي حي ثان الزقازيق تم إستكمال أعمال قطع الفرمة والتجهيزات لتركيب بلاط الإنتر لوك بالشوارع الفرعية بحسن صالح ولكوظ ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي، لتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولخلق جو بيئى نظيف، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتسيير حملات رش البعوض والناموس سواء باستخدام جهاز رش الضباب "التيفا " أو رش الرزاز للقضاء على اليرقات المسببة لتكاثر منطقة شارع الحدادين وأرض المحلج والشوارع الفرعية لها.

وقامت رئاسة المركز بمتابعة استكمال أعمال خطة الرصف بشارع هندسة الرى، حيث تم فرد الطبقة الأولى من السن فى جميع الشوارع بعد قطع الفرمة من معظم الشوارع، وتم التنسيق مع إدارة الكهرباء بسرعة عمل اللازم نحو رفع الكابلات التى تسبب عائق فى أعمال الرصف لسرعة دخولها الخدمة.

وفي مركز ديرب نجم، تم رفع الأتربة والسفوحة بعد كنسها من المداخل الرئيسية للمدينة مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومدخل الإبراهيمية، وبخروج سيارات رئاسة المركز لرفع القمامة من داخل شوارع المدينة تم رفع تجمعات القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق الداخلية، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وحفاظاً على البيئة، تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي من رصد أحد المزارعين المخالفين لقيامه بحرق قش الأرز بالأرض الزراعية على مساحة ١٢ قيراطًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.