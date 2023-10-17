تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمواجهة مالي الودية اليوم

استقر المدير الفني روبيرتو مانشيني على تشكيل المنتخب السعودي الذي سيخوض به مباراة اليوم الودية ضد مالي والتي ستجمع بين المنتخبين في إطار تحضيرات الصقور خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

يدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، إذْ يبحث المدرب عن أول انتصاراته مع الصقور الخضراء.

لم يحقق المنتخب السعودي أي انتصار تحت قيادة مانشيتي منذ توليه مهمة القيادة الفنية للصقور، إذْ خسر من كوستاريكا وكوريا الجنوبية، وتعادل مع منتخب نيجيريا في آخر مباراة والتي خاضها قبل 3 أيام.

تشكيل المنتخب السعودي ضد مالي:

حراسة المرمى: العويس.

الدفاع: سعود – تمبكتي – البليهي - الشهراني.

الوسط: الخيبري – كنو - ناصر الدوسري.

الهجوم: غريب – عبدالله الحمدان - سالم الدوسري.

موعد مباراة السعودية ومالي والقناة الناقلة:

من المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد مالي الودية اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبوظبي، 5:00 بتوقيت السودان، 4:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

ستذاع مباراة السعودية ضد مالي عبر قناة KSA Sports 1 HD الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث اللقاء، بصوت المعلق الرياضي عبدالعزيز الزيد.