تداول 11 ألف طن بضائع و661 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة و661 شاحنة بضائع و115 سيارة، إذْ شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامة ومتنوعة و245 شاحنة بضائع و79سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و376 شاحنة بضائع و36 سيارة.



يشهد ميناء سفاجا البحرى، اليوم الثلاثاء، مغادرة السفينتين الحرية ودليلة واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت الميناء العبارة أمل، كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1600 طن بضائع عامة ومتنوعة و168 شاحنة بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ3 سفن وهى كوين نفرتيتى وإيلة وبريدج.



سجَّلت مواني الهيئة وصول وسفر 960 راكبًا بموانيها.

كما أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يوليو، إذْ سجلت الصادرات 258 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال الفترة نفسها والتي سجلت 187 ألف طن، كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في مواني سفاجا ونويبع والسويس والقصير.

شهد ميناء سفاجا تداول 239 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 37 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة:

وجَّه اللواء مهندس محمَّد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم التسهيلات كافة لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفيرالخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة كافة مشيرًا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية، وكذا أعمال التطوير التي تمت بمواني الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالمواني بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم التسهيلات للشركات الملاحية كافة لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.