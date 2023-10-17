محافظ الشرقية: "برنامج مشروعك وفَّر 56 ألف فرصة عمل للشباب"

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" بالمحافظة، وذلك لتوفير ٥٥ ألفًا و ٥١٠ فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، بقيمة مالية بلغت ٣ مليارات و ١٢٥ مليون و٩٥٦ ألف جنيه، إذْ تم تنفيذ ١٨ ألفًا و ٩٧٢ مشروعًا، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى ١٦ أكتوبر 2023م.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك"، وتوفير آليات جاذبة للشباب، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.

أشار محافظ الشرقية إلى أهمية برنامج "مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.