ضبط 280 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق بالمنيا

تواصل مديرية التموين بالمنيا، حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق، ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق الدائم مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتوفير السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري، والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها.

استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، في تقريره جهود المديرية على مدار الـ 3 أيام الماضية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، إذْ أسفرت عن ضبط 280 مخالفة تموينية منها، 194مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين: (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- تصريف وتجميع -عدم وجود ميزان - توقف عن التشغيل - عدم وجود سجلات) ، وفي مجال متابعة الأسواق، تم ضبط 86 مخالفة، (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر- منتهى الصلاحية- عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.