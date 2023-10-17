مزراوي يغيب عن مباراة المغرب و ليبيريا

يستعد منتخب المغرب لمباراة ليبيريا وديا مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الاخيرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا.





ويغيب نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ والمغرب، عن مباراة الأسود أمام ليبريا بسبب تعرضه لآلام عضلية، فيما يشارك أيوب عملود ويحيى عطية الله سيتواجدان بشكل طبيعي في المباراة.



وسيحتاج الوداد لجواز سفر اللاعبين من أجل الحصول على تأشيرة السفر لنيجيريا ، استعدادا لمباراة إنييمبا في الدوري الأفريقي، ما قد يحرمهما من التواجد أمام ليبيريا.





تشكيل المغرب المتوقع لمباراة ليبيريا:



في حراسة المرمى: منير المحمدي

في الدفاع: اشرف حكيمي- يحيي عطية الله- نايف أكرد - يونس عبد الحميد

الوسط: اسماعيل الصيباري- بلال الخنوس- امير ريشاريسون

الهجوم: أمين عدلي- ايوب الكعبي- طارق تسيودالي



