نائب رئيس جامعة الزقازيق للطلاب: جامعة بلا طلاب كزرع بلا ماء

قام الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لكلية الزراعة للإطمئنان على سير العملية التعليمية، بحضور الدكتور أسامة عبد المنعم عميدالكلية ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وخلال كلمته رحب الدكتور عاطف حسين بأبنائه الطلاب الجدد، وحثهم على الالتزام والمثابرة والاجتهاد أثناء دراستهم بالجامعة، والحفاظ على مقدراتها للأجيال القادمة، وأشار إلى أن كلية الزراعة تؤدى رسالة تعليمية مهمة من خلال تأهيل خريج قوى يستطيع المنافسة فى سوق العمل، منوها أن جامعة بلا طلاب كزرع بلا ماء، متمنيًا لهم عام دراسي سعيد.

وفي ختام الزيارة تفقد نائب رئيس الجامعة مسرح الكلية بعد تجديده هذا العام.