ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية بالجمالية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيد أثناء عرضها مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة قسم الجمالية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وكشفت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام (سيدة) بعرض مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.



وبالإنتقال والفحص تبين أنها (إحدى السيدات– مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) وبحوزتها (مشغولات ذهبية - مبلغ مالى "مجهولين المصدر") وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات.

اعترافات لصة المشغولات الذهبية

واعترفت بسرقتها من منزل ربة منزل "تعمل لديها" بأسلوب "المغافلة"، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وفي سياق آخر أجلت محكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شهاب عشوش، محاكمة العامل المتىهم بـ سرقة سيارة عن طريق سحبها باستخدام "ونش"، وذلك بسبب خلافات مع مالكها، لجلسة 22 أكتوبر.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أن هناك صلة قرابة تربطه بالمجنى عليه و نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة بسبب رفضه إعطائه حقه فى الميراث قرر الانتقام منه وسرقة مركبته الخاصة حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعي.

وأوضح المتهم، أنه فى سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن المجنى عليه وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمأن بأن الشارع أصبح خاليا من المارة قام بسحب السيارة متوجها إلى بلده بمحافظة القليوبية.

وأشار المتهم خلال تحقيقات النيابة أن أحد الارتكازات الأمنية بالزاوية الحمراء أوقفته، وبسؤاله عن أوراق السيارة تبين أنها مسروقة.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بقائد سيارة خلال مروره بالمنطقة، وعند سؤاله عن أوراقها تبين أنها مسروقة من أمام منزل شخص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما من خلال تكثيف المرور بدوائر المراكز والأقسام.