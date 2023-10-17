محافظ الشرقية يُهنئ الفائزين في مسابقة تنمية الوعى السياحي

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الفائزين من أبناء المحافظة في مسابقة تنمية الوعى السياحي التي نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية لعام 2023، التي انطلقت بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بعيدها القومي

وأقيمت المسابقة لإختيار: أفضل قصة قصيرة تتناول أحداث تاريخية مرت بها المحافظة او شخصية تاريخية من أبناء المحافظة، أفضل صورة فوتوغرافية عن احد معالم محافظة الشرقية الأثرية أو الطبيعية او الحضارية للترويج السياحي للمحافظة، ابتكار شخصية كرتونية تمثل تاريخ وعراقة المحافظة مع اقتراح اسم لها، وذلك للفئة العمرية من 12الى 20 سنة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن مسابقة تنمية الوعى السياحي تهدف للاكتشاف ‏المبكر للمواهب الصغيرة، وتحفيز الطاقات الإبداعية في ‏مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن ‏الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتي تعمل على بناء ‏الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال خلق آليات ‏مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة ‏والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر، مع ‏مراعاة تقديم الرعاية اللازمة للفائزين لصقل مواهبهم ‏وتنميتها وذلك تشجيعًا لهم على الاستمرار في إبداعهم.‏

وأعرب محافظ الشرقية عن فخره بأبناء المحافظة الفائزين في مسابقة تنمية الوعى السياحي، مقدماً التهنئة لأسرهم متمنياً لهم إستمرار التوفيق في حياتهم العلمية والمهنية القادمة ، مؤكداً حرصه على تقديم كامل الدعم لأبناء محافظة الشرقية للتقديم في مسابقة جائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2024 والتي انطلقت تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وأوضح المهندس محمد الصافي السكرتير العام لمحافظة الشرقية، أنه تقدم لمسابقة تنمية الوعى السياحي عدد 44 عمل فنى قامت اللجنة الفنية المشكلة من الفنانة مي محمد حسن مسؤول الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الزقازيق،والأديب هيثم القليوبى عضو اتحاد الكتاب المهندس ياسر صلاح الجمل عضو نقابة الفنانين التشكيليين، باختيار 20 عمل فنى لطلبة المرحلة الإعدادية ومدرسة النور للمكفوفين وطلبة الجامعة وذلك باختيار أفضل خمسة أعمال في كل فرع من فروع المسابقة وهم ( القصة القصيرة – الرسوم الكرتونية – الرسومات الفنية – التصوير الفوتوغرافي).

ولفت إلى أنه ستنظم رحلة للطلبة الفائزين بالمسابقة لزيارة المعالم السياحية بالقاهرة (المتحف المصري - قصر البارون – شارع المعز ) وذلك يوم الخميس القادم الموافق التاسع عشر من الشهر الجاري.