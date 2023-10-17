وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد أجنحة معرض الكتاب بشرم الشيخ

تفقد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، فروع وأجنحة معرض شرم الشيخ الثاني للكتاب وفي إطار احتفالات الثقافة والمحافظة بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء ا.ح خالدفودة محافظ جنوب سيناء

وأشاد وكيل الوزارة، بفاعليات المعرض التي لقيت إقبالا من طلاب وطالبات المدارس بالمحافظة مشيرا أن المعرض بدورته الحالية يشارك به مايقارب من 20 ناشرًا بين دور نشر خاصة، وقطاعات لوزارة الثقافة، كالهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، ودار الكتب والوثائق القومية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وأكاديمية الفنون، ووزارات أخرى من بينها وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، ويضم كتبا تتناسب مع كل الفئات العمرية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المعرض فرصة متميزة لاستعراض المواهب والتراث السيناوي الأصيل المتميز كجزء من ثقافة المكان المضيف الذي يهدف له المعرض لافتا أن المعرض هذا العام يتزامن هذا العام مع الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيد التي تشكل ملحمة من مفاخر الوطن والعسكرية المصرية، مؤكدًا روابط النصر بين الماضي والحاضر التي ستظل متصلة سواء في ملحمة النصرأو التنمية والمشروعات العملاقة التي تشهدها مصر، وأكد وكيل الوزارة على طلاب المدارس أهمية الاستفادة من المعرض ببناء الوعي والعقول كجزء من تشكيل الشخصية والهوية المصرية وسط متغيرات عالمية وثورة تكنولوجية وانفجار معرفي هائل .

وشهد زيارة المعرض مع وكيل الوزارة الأستاذة حنان إسماعيل مديرة الإدارة شرم الشيخ .

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