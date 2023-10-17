استمرار توافد طلاب جامعة سوهاج على حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه لليوم الثالث علي التوالي يستمر توافد الطلاب للتبرع بالدم لصالح الاشقاء الفلسطنيين بمقري الجامعة القديم والجديد، مضيفاً آن هذه الحملة الإنسانية التى دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاءت للتأكيد على مدى دعم المصريين لأبناء الشعب الفلسطيني والوقوف جانبهم في محنتهم إثر الأحداث الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد الآلاف منهم.

وقال النعماني، إن الطلاب أعربوا عن سعادتهم للمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، باعتبار أن مشاركتهم بمثابة واجب إنساني عليهم تجاه المصابين، وذلك من أجل إنقاذ حياتهم و مساعدة الضحايا وأسرهم، مضيفاً ان الحملة تقام بمشاركة طلاب من أجل مصر بالجامعة.

ومن ناحيته، أوضح الفريق الطبي، بالحملة، أنه يتم الكشف على المتبرع، وتقييم صورة الدم ونسبة الهيموجلوبين، قبل التبرع بالدم، مشيرًا إلى أن كيس الدم، ممكن يتم فصله بلازما ويفيد أكثر من مريض.