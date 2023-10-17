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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تدريبات تأهيلية إضافية للجزيري في مران الزمالك

الجزيري
الجزيري

أدى سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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مران الزمالك.. فقرة خططية بإشراف مدحت عبدالهادي

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حاتم سكر يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للجزيري من قبل الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعب التونسي، للمباريات المقبلة .
 

و قام الجزيري، بالركض حول الملعب عقب انتهاء المران وخاض تدريبات متنوعة، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، بعد خوض جميع فقرات المران الجماعي بشكل طبيعي سواء الحصة التأهيلية أو الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية.

موعد عودة أوسوريو من إنجلترا




تحدث عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن موعد وصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة.

قال عبد الواحد السيد  أن المدير الفني لـ الزمالك  سيصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته في إنجلترا.

وتابع تصريحاته،  أن خوان أوسوريو سيقود تدريبات الفريق غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

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