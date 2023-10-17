منافس مصر.. منتخب غانا ضيفا على أمريكا وديا

يستعد منتخب غانا لخوض تجربة ودية جديدة امام نظيره الأمريكي، فجر الأربعاء، في إطار استعداداته لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2026.

وتأتي مباراة غانا وأمريكا ضمن الأجندة الدولية للفيفا خلال فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي.

وكان منتخب غانا قد خسر من المكسيك بهدفين دون رد، منذ أيام قليلة، في الولايات المتحدة.

وأوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، منتخب غانا في المجموعة الثانية مع مصر والرأس الأخضر وموزمبيق.

وتعد مباراة مصر وغانا من كلاسيكيات الكرة الأفريقية حيث تقام المنتخبين في 26 مواجهة سابقة وكانت الأفضلية للفراعنة بواقع 13 انتصارا مقابل 7 فقط للنجوم السوداء ورسم التعادل نتيجة 6 مواجهات.

يذكر أن لوائح بطولة أمم أفريقيا تنص على تأهل أول وثان كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية، على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.