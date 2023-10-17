علماء الأوقاف يتحدثون عن "آداب الدعاء"

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "آدب الدعاء"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن الدعاء سلاح المؤمن في وقت الرَّخاء والشدة، ونظرًا لعظمة مكانة الدعاء وأهميته قال (سبحانه): "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"، كما أشارت السنة النبوية قولا وفعلا إلى مكانة الدعاء، فقال (صلى الله عليه وسلم): "الدعاء هو العبادة"، فالدعاءُ أصلُ العبادة، وهو عبادة ميسورة بمقدور كل إنسان أن يقوم بها، ومن آداب الدعاء الإخلاص لله تعالى، واستفتاح الدعاء بالحمد والثناء عليه سبحانه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد (صلى الله عليه وسلم)، والحزم في الدعاء واليقين في الإجابة، مع الإلحاح في الدعاء وعدم الاستعجال.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه).‎

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الغفار.

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو الحجاج.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأمناء.

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلام.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجوهرة.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مجمع الرحمن.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرزاق.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عين غصين.

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بالمسجد البحري

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السماسري.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي يوسف أبو حجاج.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القصار الجعفرية.

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بالمسجد الكبير.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو شاور.

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد آل تمام

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد يوسف كروم.

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشهيد عمر.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد خاتم المرسلين.

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخ يوسف العجميين.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الست حميدة.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو قايد.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو بكر الصديق.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأمين.