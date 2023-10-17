إصابة 4 أشخاص في حادث بالفيوم
أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الفيوم. القاهرة، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم.. القاهرة وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
ضبط وصلات مياه مخالفة
ومن جهه أخرى اعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم عن تمكن الإدارة العامة للتفتيش بالشركة من ظبط وإزالة 126 توصيلة مياه خلسة وعدد 115 مخالفة لشروط التعاقد(فرق مقايسة) في الفترة من اول يوليو حتى 8 اكتوبر الحالى بمختلف أنحاء المحافظة .
وأكد "النجار" أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات لضمان حماية مستحقاتها والحفاظ على مياه الشرب من الاهدار لضمان استمرارية وتجويد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
مشيراً إلى أن تلك الممارسات الغير قانونية التي يتبعها بعض المواطنين تعرقل برامج وخطط التنمية التى تسعى الشركة لتحقيقها وضياع حقوق الغير فى الحصول على خدمات الشركة.