إصابة 4 أشخاص في حادث بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الفيوم. القاهرة، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم.. القاهرة وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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