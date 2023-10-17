محافظ بورسعيد يستعرض خطة التطوير السياحي

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام؛ لمناقشة عدد من الموضوعات في إطار دعم التعاون المثمر بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق، ضمن خطة تطوير القطاع السياحي بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وحرض محافظ بورسعيد على استعراض، خطة التطور السياحي الذي تشهده بورسعيد في المنشآت السياحية والذي يعيد للمدينة مكانتها الرائدة ويجعلها في مصاف المدن السياحية، مؤكدا على أهمية التعاون بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق من أجل تحقيق مزيد من التطور في القطاع السياحى ببورسعيد وإحداث رواجا سياحيا، يعود على المحافظة وأبنائها بالخير.

وبدورها أعربت ميرفت حطبة عن فخرها بالإنجازات والتنمية التى شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرًا، مؤكدة على ترحيبها بالتعاون المثمر مع محافظة بورسعيد لتحقيق تنمية سياحية تليق بواقع وحضارة بورسعيد.

المعالم السياحية والأثرية ببورسعيد

وتضم محافظة بورسعيد عددًا من المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تؤهلها لأن تكون واحدة من أفضل المحافظات السياحية، خاصة وأنها تمتلك شاطئ للبحر المتوسط وتطل على قناة السويس، مما يجعلها تتميز بموقع جغرافي فريد.

يشار إلى أن محافظة بورسعيد قد استقبلت خلال الفترة الماضية، عددًا كبيرًا من السفن واليخوت السياحية، برصيف الميناء السياحي، وقام الآلاف من السائحين بالتجول بالحنطور في شوارعها، وزيارة معالمها التاريخية والسياحية.