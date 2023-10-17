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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد عودة أوسوريو من إنجلترا

أوسوريو
أوسوريو

تحدث عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن موعد وصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة.

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قال عبد الواحد السيد  أن المدير الفني لـ الزمالك  سيصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته في إنجلترا.

وتابع تصريحاته،  أن خوان أوسوريو سيقود تدريبات الفريق غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يلتقي فريق الزمالك مع سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك فاز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف الجولة الماضية من الدوري.

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