منتخب أفغانستان يتأهل للتصفيات المؤهلة كأس العالم 2026

نجح منتخب أفغانستان في التأهل إلى التصفيات المؤهلة كأس العالم بعد فوزه على نظيره منغوليا بهدف في مواجهتي الذهاب والإياب في الدور التمهيدي.

ويتواجد منتخب أفغانستان في المجموعة الأولى بتصفيات أسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والتي يتواجد بها منتخبات قطر والكويت والهند.

نظام تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

تنقسم تصفيات أسيا لكأس العالم إلى أربعة أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء حيث يشارك في الدور الأول 20 منتخبًا وهم الأقل تصنيفًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيتم توزيع الـ 20 منتخبًا على 10 مباريات بنظام الذهاب والإياب، في شهر أكتوبر 2023، ويتأهل الفائز إلى الدور الثاني وفي الدور الثاني سيشارك أعلي 26 منتخبًا في تصنيف فيفا، بالإضافة إلى المتأهلين من الدور الأول، سيتم تقسيمهم على 9 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وستكون مواجهات المجموعات في الفترة من نوفمبر 2023 وحتى يونيو 2024، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يتأهلون إلى كأس آسيا 2027.

وفي الدور الثالث، سيتم إجراء قرعة في عام 2024 سيتم توزيع فيها الـ 18 منتخبًا المتأهلين إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026، بينما يشارك أصحاب المركزين الثالث والرابع في الدور الرابع من التصفيات.

وفي الدور الرابع، كما ذكرنا سابقًا سيشارك به أصحاب المركزين الثالث والرابع من الدور الثالث، سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

وستقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتين الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.