محافظ جنوب سيناء يتفقد قافلة بيع منتجات جهاز الخدمة الوطنية بطور سيناء

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قافلة بيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة أثناء اصطفافهم أمام الديوان العام بمدينة طور سيناء، في اطار مجهودات المحافظ وتواصله مع كافة الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بنسب تخفيض مناسبة.

وأعطي محافظ جنوب سيناء، إشارة البدء نحو الإنطلاق على مدن المحافظة المختلفة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين علي مستوى مدن المحافظة.

رافقه اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحه، بتوفير عدد 10 سيارات، بواقع 4 سيارات مرسيدس حمولة 20 طن و6 سيارات شيفروليه حمولة 1.5 طن ثلاجة محملة بأصناف السلع الغذائية ( جافة/ مجمدات) لتلبية احتياجات ومطالب أهالي جنوب سيناء، حيث يتم توفيرها مرتين شهريا، من أمام ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وبالنسبة لباقي مدن المحافظة يتم التحرك اليومي للعربات الشيفروليه حمولة 1.5 طن من الساعة السابعة صباحا الي قري ومدن المحافظة والبيع حتى الساعة الثالثة عصرا بكل مدينة ،علي ان يتم استعواض السلع الغذائية المباعة من عربات المنافذ يوميا والبيع بأسعار مناسبة ومخفضة للجمهور.

ووجه المحافظ، الشكر والتقدير للقوات المسلحة ( جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة بنسبة تخفيض من 25 الي 30 %، ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، مؤكدا علي متابعة الأسواق بكافة مدن المحافظة عن طريق لجان برئاسة السكرتير العام، وبالتنسيق مع مباحث التموين لمتابعة توفر السلع بنسب التخفيض المناسبة.

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