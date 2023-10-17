اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة تتفقد صالات نادى النادى بالعاصمة الإدارية (صور)

قامت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للكرة الطائرة البارالمبي بزيارة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، وتفقد الصالة الرئيسية التى ستقام عليها منافسات البطولة ، والصالات الفرعية المخصصة للتدريبات ، وقاعات الاجتماعات التى ستشهد اجتماعات الاتحاد الدولى واللجان المختلفة.

وكان فى استقبال اللجنة الدكتور وسام الغمرى المدير التنفيذى للمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، وشهدت الحولة مشاركة أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبي ومديرة البطولة الدكتورة هويدا مندى ونائبها المهندس هشام سيد.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى صادق رئيس الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة ، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملاعب صالات نادى النادى بالعاصمة الإدارية، لكافة اللجان بالاستمرار فى العمل و التركيز على الجولات الميدانية، لتجنب أى عقبات، لتنظيم نسخة مميزة من بطولة العالم ، فى ظل الدعم اللامحدود من الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحبة النهضة العمرانية والإنشائية ، والمشروعات العملاقة، والدعم المادى والمعنوى من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، الذى بتابع يوميا كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة ، وإصداره تعليماته المستمرة لكافة أجهزة الوزارة للتعاون مع اللجنة المنظمة للبطولة ، وتلبية متطلباتها ، وتذليل أى معوقات لتنظيم نسخة لم يشهدها العالم من قبل .

من جانبه صرح اللواء منصور المحمدى درويش نائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمى لبطولة العالم، بان تكثيف المرور على مجمع الصالات بنادى النادى بالعاصمة الادارية ياتي للوقوف على التجهيزات النهائية ، لاستقبال هذا الحدث العالمى الذى تستضيفه قاهرة المعز على أرض مصرنا الغالية بلد الأمن والأمان ، وذلك بتوجيهات من الدكتور مصطفى صادق رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ، للوقوف على آخر المستجدات ، قبل إنطلاق بطولة العالم بوقت كاف ، وتذليل اى معوقات لاستقبال هذا الحدث الكبير .

أضاف أن هذا الحدث العالمى ، الذى يتواكب مع احتفالات العالم بيوم العالمى للإعاقة فى الثالث من ديسمبر المقبل ، يلقى اهتماما غير عاديا من

القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والذى يشارك فية 19 دولة ، فى ظل الأحداث المضطربة التى يشهدها العالم ، لكن الأمر يختلف على أرض بلد الأمن والأمان مصرنا الحبيبة .

قال إن البطولة يشارك فيها 19 دول هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة ، لافتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد منافسة بين 16منتخبا ، يمثلوا 16 دولة ، أما منافسات السيدات ، فيشارك فيها 12 منتخبا ، من 12 دولة .

أكد اللواء منصور درويش أن منتخبى الرجال والسيدات يستعدا للبطولة فى معسكر مغلق بمحافظة الإسماعيلية انطلق يوم 3 سبتمبر الماضى ، يضم 40 لاعبا ولاعبة ، بواقع 20 لاعبا فى منتخب الرجال تحت قيادة العميد أيمن العطيفى المدير الفنى ، و 20 لاعبة فى معسكر السيدات تحت قيادة الدكتور محمد عبد الشافى المدير الفنى ، مؤكدا أن الأجهزة الفنية بكلتا المنتخبين سيقوما بتصفية كل منتخب إلى 14 لاعبا ، و14 لاعبة قبل إنطلاق البطولة .