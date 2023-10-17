تعديلات طارئة للمشهد الفلسطيني في أغنية غصن الزيتون.. فيديو

خرج الفنان أحمد سعود بصوته ليرفع شعار تضامنه مع الأحداث الفلسطينية بأغنية “غصن الزيتون”، والتي تم طرحها قبل أيام عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل حذف أغنية أحمد سعد “غصن الزيتون” بسبب أحداث فلسطين

طُرحت أغنية غصن الزيتون بطريقة الفيديو كليب، والذي تضمن مشاهد قاسية ومحزنة من الحرب الضارية بين فلسطين وقوات الاحتلال في قطاع غزة، وما ترتب عليها من الدمار في كل مكان والركام والتراب الذي ملأ سماء غزة.

مشاهد قاسية تم حذفها من أغنية غصن الزيتون

ولكن كان هناك رأي آخر لدى إدارة اليوتيوب التي قامت بحذف الفيديو بسبب المشاهد التي تضمنها، وتم إعادة طرح الأغنية بصورة أحمد سعد فقط مع كلمات الأغنية.

علق أحمد سعد على التغيير الذي طرأ على كليب غصن الزيتون، قائلًا: "آسف تم حذف الفيديو من على اليوتيوب لظروف خارجة عن إرادتي وخارج حريتي، لكن نزلته تاني النهاردة على صورة فقط، والفيديوهات تسكن داخل القلوب لا يمكن حذفها مهما حدث".

تخطت أغنية غصن الزيتون حاجز الـ 80 ألف مشاهدة خلال 3 أيام من طرحها عبر “يوتيوب”، من كلمات حسام طنطاوي، ألحان محمدي، توزيع محمد عاطف الحلو، وتقول كلماتها "غصن الزيتون بدل ما بيغطينا دا متغطى دم والطفل شايل لعبته وفى قلبه شايل ألف هم داير بيكتب على الحيطان أرضى أهم والأقصى نادى وصوته فى نبرة ألم وما بين شهيد وما بين جريح بكى محمد و المسيح القدس راجعه ل أهلها بنقولها بالعربي الفصيح بلد الجدود و في ورثنا أراضينا تطرح عزمنا مقاومة حتى الانتصار الأقصى نفدى بدمنا جاوبو يا ناس فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير الاحتلال لو مهما طال الانتصار هو النصيب جاوبو يا ناس فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير الاحتلال لو مهما طال الانتصار هو المصير".

تأجيل حفل أحمد سعد وروبي في مدينة 6 أكتوبر

وعلى جانب آخر تم تأجيل حفل أحمد سعدو وروبي الذي كان من المقرر إقامته خلال أكتوبر الجاري، على مسرح أحد الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر تضامنًا مع فلسطين.

كلمات أغنية أحمد سعد هلا بيك يا مدلع

كان قد طرح أحمد سعد حديثًا أغنية "هلا بيك يا مدلع" التي اجتازت المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلماتها: "

حبيبي قول نفسك فإيه



كارت



بنكي باللي فيه



طيارة خاصة



و بنتلي



عيوني تستاهل حبيبي



يلا بينا نفرح نهيص



شهر عسل في نيس



زي القمر بيبي فيس متيجي



I love u حبيبي".