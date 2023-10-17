وزير الرياضة يلتقي اللجنة الفنية والعلمية لمشروع كابيتانو مصر

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجموعة العمل العلمية والفنية لمشروع " كابيتانو مصر"، والتي يترأسها الدكتور كمال درويش، وبحضور الدكتور محمود سعد، والدكتور عبدالاول محمد مساعد الوزير.



حرص وزير الرياضة على توجيه الشكر لشريك النجاج الرئيسي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضاً لفريق العمل والذي قام بدوره على أكمل وجه خلال الفترات الماضية ، مشيرًا الى أن المشروع لاقي استجابة كبيرة من جميع الأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية، وهو ما شاهدناه جميعا فى الإقبال الكبير والملفت فى مرحلة اختبارات وانتقاء اللاعبين.



وأشار وزير الرياضة انه جاري افتتاح عدد ٥ مراكز للتدريب على أعلى مستوي لعدد" ١٥٠ " لاعب وذلك بعد انطلاق الموسم الثاني للمشروع.

فيما أوضح الدكتور محمود سعد أن تلك المراكز الجديدة سوف تضم أجهزة فنية على أعلى مستوى، وقياسات، مضيفًا أن هناك قياسات جديدة وأجهزة جديدة على أعلى مستوى لقياس اللياقة والكفاءة ، كما سيتم الاستعانة بها في الاختبارات المقبلة، كما تم الاستعانة بخبراء ومدربين وفرق عمل على مستوى عالي، لانتقاء أفضل لاعبين متميزين.



يذكر ان النسخة الاولى من المشروع قد تم افتتاح وانشاء ،عدد "٧ " مراكز تدريبية لتأهيل عدد" ١٧١ " لاعب من لاعبي المشروع.