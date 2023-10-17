جامعة الإسكندرية توقع برتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم

وقع الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد الحيوى، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول التعاون بين الجانبين لتنسيق الجهود فيما يتعلق بتقديم الاستشارات الهندسية، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة المصرية التكنولوجية، وانتداب خبراء من جامعة الإسكندرية.

وأكد قنصوه، عقب توقيع البروتوكول، حرص الجامعة على التعاون مع صندوق تطوير التعليم بما يحقق أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) وتقديم نموذج للتعاون بين الجانبين يسهم في تقديم خريجين على اعلى مستوى لتلبية متطلبات سوق العمل.

وقال إن الجامعة من خلال هذا البروتوكول ستقوم بتقديم الاستشارات الهندسية لمبانى ومنشآت الجامعة المصرية التكنولوجية وذلك من خلال المركز الهندسى جامعة الإسكندرية، وتقديم مجموعة من الحقائب التدريبية الملائمة والمعتمدة محليًا ودولياً لرفع كفاءة المتدربين من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بجامعة مصر التكنولوجية من خلال مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الإسكندرية.

وأشار الحيوى، إلى دور الصندوق كحاضنة لإنشاء مشروعات ونماذج تعليمية مبتكرة في قطاعات التعليم المختلفة بما في ذلك التعليم العام والعالي والفني والتدريب المهني، لافتاً إلى حرص الصندوق على الإستفادة من جامعة الاسكندرية بما لديها من إمكانيات علمية وبشرية وفنية لاستكمال احتياجات الجامعة المصرية التكنولوجية وبناء قدرات منتسبيها لتحسين جودة العملية التعليمية المقدمة.

وشهد توقيع الإتفاقية، الدكتور سعيد علام القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الهندسة، والدكتور وليد عبدالعظيم وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالعزيز عمارة المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، وفد من صندوق تطوير التعليم.