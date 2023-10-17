مجمع إعلام الغردقة ينظم احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر

نظم مجمع إعلام الغردقة اليوم الثلاثاء، احتفالًا باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبرتحت شعار “50 عامًا من العزة”، بالتعاون مع إدارة الغردقة التعليمية بالقاعة الكبرى بالمجمع بمشاركة طلاب مدارس الغردقة.

حضر الاحتفالية كمال سليمان سكرتير مساعد محافظة البحر الأحمر وهشام منير وكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر ونرمين أبوسريع مدير عام إعلام البحر الأحمر وأسوان ومحمود عامر مدير إدارة الغردقة التعليمية وعدد من وكلاء الوزارة بالمحافظة.

قالت نيرمين أبوسريع مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر، أن الاحتفالية تضمنت مجموعة من الفقرات الشعرية والفنية ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر.



أضافت أبوسريع، أن احتفال اليوم قدمه أبناءنا طلاب البحر الأحمر بكل فخر وإعزاز بذكرى مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، التي تعد واحدة من أعظم الانتصارات في تاريخ مصر والعالم العربي، والتي أثبتت قدرة الجيش والشعب المصري على استعادة كرامتهم وأرضهم بالإرادة والإصرار.