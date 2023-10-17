منتخب المغرب يواجه ليبيريا في لقاء مؤجل بتصفيات أفريقيا

يواجه منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي، نظيره ليبيريا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أدرار، في لقاء مؤجل من تصفيات أمم أفريقيا لحساب الجولة السابعة.

وكان كاف قد وافق على تأجيل مباراة المغرب وليبيريا والتي كان من المقرر إقامتها في شهر سبتمر الماضي بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

وحسم منتخب المغرب تأهله إلى كأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها دولة كوت ديفوار في مطلع العام المقبل.

ويتواجد منتخب المغرب في المركز الثاني بترتيب المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن جنوب أفريقيا المتصدر وفوز أسود الأطلس على ليبيريا يضمن لهم صدارة المجموعة.

وكان منتخب المغرب قد تعادل مع كوت ديفوار بهدف لمثله، في المواجهة التي جمعت بينهما السبت الماضي، فى أبيدجان، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتشهد قائمة أسود الأطلس غياب عدد من النجوم على رأسهم حكيم زياش وعبد الرزاق حمد الله، وشهدت استدعاء 6 لاعبين من المنتخب الأولمبي يتقدمهم إسماعيل الصيباري لاعب بي إس في آيندهوفن.

ويبحث وليد الركراكي عن إنجاز جديد مع منتخب المغرب بالتتويج بكأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، لا سيما بعد المستويات المميزة التي قدمها في كأس العالم 2022 وحصوله على المركز الرابع ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز على مر التاريخ.

يذكر أن أوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا أوقعت منتخب المغرب على رأس المجموعة السادسة، مع منتخبات الكونغو الديموقراطية وزامبيا وتنزانيا.