ناجيلسمان يبحث عن ثاني انتصاراته مع ألمانيا أمام المكسيك

يبحث المدرب الشاب يوليان ناجيلسمان عن ثاني انتصاراته مع منتخب ألمانيا عند مواجهة المكسيك في اللقاء الودي المنتظر بينهما لحساب الأجندة الدولية للفيفا خلال فترة التوقف الحالية.

وكان منتخب ألمانيا قد فازعلى نظيره أمريكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب ستاد رينتشلر فيلد، في الظهور الأول ناجيلسمان.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية مباراة ألمانيا والمكسيك، في تمام الثالثة فجر الأربعاء بتوقيت القاهرة.

ويتطلع ناجيلسمان للثأر لمنتخب ألمانيا من المكسيك، حيث فاز الأخير في آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين في كأس العالم 2018.

وتقابل منتخبا ألمانيا والمكسيك في 7 مواجهات رسمية من قبل في مختلف المسابقات وكان التفوق لصالح الماكينات الألمانية بواقع 5 انتصارات مقابل خسارة واحدة وتعادلا في لقاء آخر.

ألمانيا وأمريكا

بادر منتخب أمريكا بالتسجيل عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 27 ثم تعادل إلكاي جوندوجان للألمان في الدقيقة 39 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل نيكلاس فولكروغ وجمال موسيالا هدفين لمنتخب ألمانيا في الدقيقتين 58، 61 من عمر المباراة.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراة أخرى أمام المكسيك يوم الأربعاء المقبل خلال فترة التوقف الدولي، وذلك في إطار الاستعدادات لتصفيات يورو 2024.