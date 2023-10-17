تشكل الإضافات المزودة للوجبات عامل رئيسي في تحسين المناعة لدى أفراد أسرتها، لأنها تضمن لهم وجبة غذائية متكاملة.

ويأتي البروكلي في مقدمة أفضل الخضروات فائدة لاحتوائه على قيمة غذائية عالية.

الوقاية من السرطان

تربط العديد من الدراسات تناول كميات كبيرة من الخضروات الصليبية مع انخفاض خطر الإصابة بالسرطانات خاصةً سرطان الرئة والقولون، وقد يعود ذلك إلى مركب يحتوي على الكبريت يدعى سولفورفان (Sulforaphane)، وهو المسؤول عن إعطاء الصليبيات نكهتها المميزة المائلة للمرارة.

الحماية من الأمراض المزمنة

يحتوي البروكلي على كمية جيدة من الألياف، حيث أن تناول كمية كافية من الألياف تساهم في الآتي:

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية، والسكري، والسمنة، وبعض أمراض الجهاز الهضمي.

تقليل مستويات الكولسترول في الدم.

تحسين حساسية أنسجة الجسم للإنسولين.

تعزيز عملية فقدان الوزن.

تعزيز صحة العظام

للبروكلي دور في الحفاظ على صحة العظام، وإمكانية الوقاية من ترقق وهشاشة العظام نتيجة احتوائه على فيتامين ك، وفيتامين ج، والكالسيوم.

حيث أن نقص الكالسيوم أو فيتامين ك عادة ما يكون مرتبط بارتفاع خطر الاصابة بكسور في العظام، إذ يدخل الكالسيوم في تكوين العظام ونموها، كما يساهم فيتامين ك بزيادة امتصاص الجسم للكالسيوم والحد من إفرازه في البول.

ويعد البروكلي مصدر غني لكل من الكالسيوم وفيتامين ك، فالكوب الطازج منه يحوي ما يقارب 92 ميكروغرام من فيتامين ك و43 مليغرام من الكالسيوم.

الوقاية من الشيخوخة

وبعد عرض كل هذة الفوائد الكامنه في البروكلي تفضل الأمهات تحضير الأطعمة المختلفة بواسطته لذا نقدم لكِ طريقة تحضير دجاج بالسبانخ والبروكلي كيتو بخطوات سهلة في السطور التالية.

المقادير

- صدر الدجاج : نصف قطعة (43 غراماً / مخلي من العظام مطبوخ أو مشوي)

- السبانخ : نصف كوب (15 غراماً / بيبي صغير الحجم)

- البروكولي : ربع كوب (23 غراماً / مقطع ومقلي)

- الهليون : 4 عود (عيدان)

- حمص : ملعقة صغيرة (15 غرام)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق صغيرة

- الرمان : 10 غم (حبّ)

- حبوب الشيا : ملعقة صغيرة

- سماق : رشّة

- الطحينية : ملعقة صغيرة (15 غراماً / زبدة سمسم)

- عصير الليمون : قليل

طريقة التحضير

أضيفي الملح والبهار إلى صدر الدجاج بعد غسله، وقسميه إلى شريحتين من النصف، ليصبح رقيقاً جداً، وقلبيهما في الزيت، حتى درجة الإستواء.

مُدّي الحمّص في الصحن، وأضيفي حوله وريقات سبانخ بيبي صغير الحجم، وحبات الرمان، ورشي القليل من زيت الزيتون فوقهما.

قطعي البروكلي، وقلبيه في الزيت مع عيدان الهليون، وضعيهما في طبق التقديم، ثم ضعي الدجاج المشوي في وسط الصحن، فوق الحمّص.

زيني الطبق بزبدة السمسم، والسماق، وبذور الشيّا، مع عصرة الليمون، ثم وزعي حبات الرمّان للزينة.