تعليق بلماضي على واقعة انفعاله ضد سعيد بن رحمة

علق جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول على واقعة انفعاله على اللاعب سعيد بن رحمة أثناء استبداله في مباراة محاربو الصحراء ضد منتخب مصر في المباراة الودية التي جمعتع بينهما أمس الاثنين.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة مصر والجزائر الودية التي جمعتهما أمس في الإمارات، حيث تقدم الفراعنة بهدف سجله اللاعب حمدي فتحي، ثم تعادل محاربو الصحراء بهدف عن طريق إسلام سليماني.

وقال بلماضي معلقًا على واقعة انفعاله على سعيد بن رحمة والتي أثارت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إمساكه بقميص اللاعب بطريقة غريبة: " هذه الأمور واردة وتحدث في كرة القدم ".

وأضاف مدرب الجزائر: " بن رحمة لم يكن راضيًا على قرار استبداله في المباراة، وأنا لم أكن راضيًا عن مستواه خلال اللقاء، هذا كل ما حدث ".

بلماضي مستاء بسبب تصرفات لاعبي منتخب مصر

كما علق بلماضي على المباراة مؤكدًا أنها تجربة ودية مفيدة وقوية للفريقين، في إطار التجهيز لبطولة أمم أوروبا، وأبدى المدرب استياءه من تصرفات لاعبي المنتخب بسبب السقوط المتكرر وتعمد إهدار الوقت بعد هدف التقدم.