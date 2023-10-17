عميد كلية الدراست الإسلامية تكرم الطالبات الأوائل بالإسكندرية

كرمت الدكتورة سعيدة صبح، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات في جامعة الأزهر بالإسكندرية، أوائل الطالبات والمتميزات في الأنشطة الطلابية وخريجات العام الماضى 2022 من منتسبي الكلية، وذلك في حفل أقيم بمقر الكلية.

وقالت صبح، إن الحفل أقيم بقاعتي الإمام الطيب والدكتورة آمنة نصير، العميد الأسبق للكلية، بحضور أعضاء هيئة التدريس، حيث تم تكريم الثلاث الأول من كل فرقة للعام الماضي، وكذا خريجات الفرقة الرابعة من كل الشعب.

وأوضحت أن التكريم تزامن مع حفل استقبال الطالبات الجدد بالكلية الدراسات بالعام الجامعى 2023/2024، تشجيعًا لهم على الجد والاجتهاد ،وتعميقا لأهمية التواصل الجيد معهم بما يذكي روح الولاء والمحبة والانتماء للكلية بيتهن الثاني.

وشددت العميدة، على الطالبات الجدد على تحمل المسؤولية والدور البالغ الذي يقع على عاتقهم في المرحلة الجامعية، فضلا عن تعريفهم بوحدة الجودة ودورها ،الإرشاد الأكاديمي وأهميته لهن،والأنشطة الطلابية المتاحة لهن داخل الكلية، حيث تعد الكلية بيتا للعلم والنشاط والترفيه .

وتضمن الحفل العديد من الفقرات المتنوعة تعريفا بأقسام الكلية ،متخللًا ذلك بعض الأناشيد الجميلة تذكيرا بمولد النبي صلى الله عليه، التي تزامنت مع ذكرى أكتوبر المجيدة، وتم تسليم المكرمات من الاوائل والخريجات شهادات تقديرية ومصحفًا وهدية تذكارية لكل طالبة.