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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تنفيذ 1600 منشأ للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،  تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “تنفيذ 1600 منشأ للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار”.

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موسم الشتاء

وذكر التقرير، أنه تزامنا مع دخول موسم الشتاء تنفذ وزارة الموارد المائية والري حوالي 1600 منشأ للحماية من أخطار السيول وتوفير عوامل الأمان اللازمة للمواطنين والمنشآت وتستهدف خطة بناء المنشآت والسدود العمل على حصاد مياه الأمطار وتجميعها لاستخدامها في مناطق التجمعات البدوية في الشرب والرعي وغيرها من الأغراض الخاصة بالأهالي في تلك المناطق. 

حالة الأمطار والسيول

وأشار التقرير أنه بجانب تلك الأعمال الإنشائية يتم تشكيل غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على تعمل مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذي يرصد ويتابع ويتنبأ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ72 ساعة.
 

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