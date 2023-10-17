الغرف التجارية بالإسماعيليه تناقش الخطة المستقبلية

اجتمع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، وتم مناقشة النظرة المستقبلية لدور الغرف التجارية واتحادها العام خلال دورة 2023/ 2027.

جاء ذلك، بحضور أعضاء هيئة مكتب، جلال ابو الطاهر نائب اول، أسامة العدوي نائب ثان، سعيد شعيب سكرتير غرفة، احمد سامي سليم امين صندوق مساعد، ومن أعضاء مجلس الإدارة، أحمد موسي، صابر همام، علي العدوي، كمال حمودة، محمد عبد المحسن، محمد فايق.

كما تم عرض كتاب الاتحاد العام من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بشأن اصدار القرار 197 لسنة 2023 الخاص بمنح المنتجين والمستوردين لبعض السلع.

كذلك ناقش مجلس الإدارة كتاب الاتحاد العام بشأن طلب سفارة بيلاروسيا لبعض المعلومات التعريفية حول بعض الشركات.