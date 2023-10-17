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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد وتربح 11.4مليار جنيه في مستهل التعاملات

تداولات البورصة
تداولات البورصة

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء موجة ارتفاعاتها بصورة جماعية، مسجلة مستويات تاريخية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم  11.4 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.452.9 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوي 21110نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1% .

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.27%.

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