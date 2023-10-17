النائب عمرو هندي: 5 رسائل لقمة القاهرة للسلام أبرزها وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن القمة الدولية التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية ستكون فرصة لتجديد الالتزام الدولي بحل الدولتين وتعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتابع هندى: القمة ستكون فرصة أيضا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي، مؤكدا أن مصر ستظل المساند الأكبر لقضية العرب الأولى، مؤكدا أن القمة تؤكد تطلع مصر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي عادل وشامل لهذه القضية، والوصول لحلول سلمية مستدامة وذلك من خلال عقد قمة دولية تبحث مستجدات الأوضاع للقضية الفلسطينية.

وأكد النائب عمرو هندى، أن القضية الفلسطينية تعتبر من أكثر القضايا الإنسانية التي تشغل العالم علي مر السنين الممتدة منذ عام 1948، ومنذ تلك اللحظة وتعمل الدولة المصرية على تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز العلاقات السلمية بين الدول وفي ضوء ذلك، لافتا إلى أن عقد قمة دولية لبحث القضية الفلسطينية يمكن أن يكون خطوة هامة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف هندى، أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات عديدة ومستجدات مستمرة، ومن المهم أن تتعامل معها الدول العربية بشكل جماعي بالدعم والمساندة الصريحة، والتأكيد على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967 وحل قضية اللاجئين وإقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل.