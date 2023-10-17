موعد مباراة السعودية ومالي الودية اليوم والقناة الناقلة

يستعد منتخب السعودية لخوض مباراة ودية ضد منتخب مالي والتي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار تحضيرات الصقور خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

يدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني روبيرتو مانشيني رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يبحث المدرب عن أول انتصاراته مع الصقور الخضراء.

ولم يحقق المنتخب السعودي أي انتصار تحت قيادة مانشيتي منذ توليه مهمة القيادة الفنية للصقور، حيث خسر من كوستاريكا وكوريا الجنوبية، وتعادل مع منتخب نيجيريا في أخر مباراة والتي خاضها قبل 3 أيام.

تشكيل المنتخب السعودي ضد مالي :

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي.

الوسط: عبد الله الخبيري، علي هزازي، فيصل الغامدي، عبد الله الحمدان، فهد المولد.

الهجوم: فراس البريكان.

موعد مباراة السعودية ومالي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد مالي الودية اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 بتوقيت السودان، 4:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وستذاع مباراة السعودية ضد مالي عبر قناة KSA Sports 1 HD الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث اللقاء، بصوت المعلق الرياضي عبد العزيز الزيد.