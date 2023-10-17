وفد طبي ألماني مصري يزور شفاء الأورمان لدعم محاربي السرطان

شهد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، زيارة لوفد طبي الماني مصري لدعم مرضي السرطان بالصعيد.

وضم الوفد الدكتورة فراو انكه تيم، الناشطة في العمل الخيري بألمانيا، والدكتور وائل علاء مدرس واستشاري جراحة الأطفال، والدكتورة زهرة أحمد استشاري الصحة النفسية.

وزار الوفد الأقسام المختلفة بالمستشفى والتقوا المرضى وأسرهم وتعرفوا من خلال شرح مفصل من قيادات وأطباء المستشفي على ما يقدم من خدمات طبية متكاملة ومجانية للمرضي في مستشفي الكبار والأطفال.

وأبدت الدكتورة فراو انكه تيم ، الناشطة في العمل الخيري بألمانيا ، إعجابها وانبهارها بما شاهدته داخل المستشفى من خدمات ومن جودة عالية تضاهي كبرى مستشفيات ألمانيا.

وأكدت انكه تيم، سعيها خلال العام المقبل لإقامة ماراثون خيري في مدينة هامبورغ الألمانية يكون عائده لصالح المرضى داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان مؤكدة أن هذا أقل ما يمكن أن تقدمه لدعم مسيرة العمل داخل المستشفى.

ووجه محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الشكر للدكتورة انكه تيم والوفد المرافق لها علي دعمهم للمستشفي مؤكدا ترحيب الجميع بالتعاون في سبيل إقامة وإنجاح المارثون وأى فعاليات أخري خيرية لصالح المرضي.