رسالة عاجلة من إسرائيل إلى لبنان

أرسل الجيش الإسرائيلي رسالة إلى لبنان، الثلاثاء، حذره فيها من انخراط حزب الله في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "عاجل رسالة إلى الدولة اللبنانية: نحن نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال".

وتابع: "إذا ارتكب حزب الله خطأ فسنرد بقوة كبيرة جدا. يجب على دولة لبنان أن تسأل نفسها إن كانت تريد المخاطرة بلبنان من أجل مخربي داعش في غزة"، في إشارة إلى حركة حماس.

توتر على الحدود

منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، تدور مناوشات متقطعة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية أدت إلى مقتل 10 أشخاص على الجانب اللبناني، وشخصين في الجانب الإسرائيلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنه قصف أهدافا لحزب الله في لبنان.

كما أعلن في وقت لاحق أنه قتل 4 أشخاص حاولوا التسلل من لبنان.

أكد مراسل "سكاي نيوز عربية" إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على منطقة المطلة على الحدود الشمالية لإسرائيل.

بدأت إسرائيل بإجلاء الآلاف من سكان مناطقها الحدودية مع لبنان في أعقاب هذه المناوشات الحدودية.

يخشى المجتمع الدولي من أن ينضم حزب الله اللبناني إلى النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس.