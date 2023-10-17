رئيس أزهر الشرقية يتابع اختبارات نهاية المستوى للعلوم الشرعية والعربية

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، حيث يؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء، الاختبارات للمراحل التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، بمقر رواق منطقة الشرقية الأزهرية بمعهد بنين الزقازيق.

وقال الدكتور السيد الجنيدي، إنه تم تجهيز المقرات لاستيعاب الطلاب الذين يؤدون الامتحانات للمراحل التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية، وتم التأكيد على توفير المناخ الملائم للإجابة بهدوء ويسر، مضيفًا بأن فترة الاختبارات تمتد لمدة ٣٠ يومًا لينتقل الطلاب بعد اجتياز الاختبارات بنجاح إلى المستوى التالي.

تأتي هذه الاختبارات برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتحت إشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري وبمتابعة من الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.