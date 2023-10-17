محافظ القليوبية يشهد مناورة شركة مياه الشرب والصرف الصحي

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تجربة اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لصرف المياه بمطابق صرف الأمطار بمنطقة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة ، للتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء ..

واستهل المحافظ، جولته بتفقد اصطفاف سيارات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل 5 سيارات كسح سعة 4 أمتار وعربة سعة 10 أمتار وعدد 2 شفط نافوري وعدد 3 مواتير شفط مياه ببدال، بالإضافة إلى 1 عربية كسح 4 أمتار تابعة لحي غرب شبرا ولودر، حيث أبدى المحافظ بعض الملاحظات ومنها ضرورة سرعة الانتهاء من تأهيل السيارات من (دهانات ونظافتها وصيانتها)

وتفقد غرف تجميع الأمطار والمرتبطة بخط طرد على ترعة الإسماعيلية بقطر١٦٠ ملي بمنطقة الفرنواني، موجهًا برفع الأتربة بجانيي الطريق وبمحيط مطابق صرف الأمطار، وأكد المحافظ أن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشددا على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء موسم سقوط الأمطار.

جاء ذلك بحضور كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمهندس سامي الصباغ مدير فرع مياه الشرب والصرف الصحي بحي غرب شبرا.