انطلاق حملة "صوتك مستقبلك.. انزل شارك" بالشلاتين

انطلقت فى مدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، حملة “صوتك مستقبلك ... انزل شارك” التى تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات، حيث نظم مركز إعلام الشلاتين لقاء جماهيرى تحت عنوان “المشاركة السياسية واجب وطني ودينى” بالمركز الإسلامي القديم.

وبدأ اللقاء بكلمة كرار مصطفى أخصائي الإعلام بالمركز تناول فيها أهداف الحملة ودور الهيئة العامة للاستعلامات فى التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الفعاليات التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلى ممثلا في مراكز الإعلام والنيل فى جميع مدن وقرى الجمهورية.

حاضر فى اللقاء الشيخ ماهر محمدين مدير إدارة أوقاف الشلاتين الذى أكد أن الإسلام يدعو إلى احترام الشخصية الإنسانية، بكفالته لحرية التعبير والفكر وإرساء مبادئ الشورى والمشاركة في الحياة العامة.

وأكد محمدين، أن الإسلام يتضمن في صلب دعوته إصلاح المجتمع. وهذا واجب يشترك فيه الحاكم والمحكوم و نخبة الأمة وعوامها،

ولفت إلى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستحقاقات الانتخابية وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

اللقاء

اللقاء

اللقاء

اللقاء