اليابان تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار لغزة

تعهدت اليابان، اليوم الثلاثاء، بتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان مدينة غزة الفلسطينية، بقيمة عشرة ملايين دولار، في ظل تصاعد الأزمة التي يشهدها المدنيون هناك.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، إنها تعمل أيضا على التحضيرات النهائية للمحادثات مع نظيرها الإيراني.

واليابان هي الرئيس الحالي لمجموعة الدول السبع المتقدمة، وقالت كاميكاوا إن طوكيو تراقب الوضع في غزة «بقلق»، مضيفة أن اليابان تتوقع عودة الوضع للهدوء في أقرب وقت ممكن.

ويتزامن هذا مع فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار روسي بشأن هدنة إنسانية في غزة.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، صباح اليوم الثلاثاء.

الحرية لغزة

وفي وقت سابق، تظاهر عدد من المسلمين في العاصمة اليابانية طوكيو، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "الحرية لغزة"، وذلك في منطقة تشيودا بطوكيو.

وأثناء توجه المتظاهرين ناحية السفارة الإسرائيلية، قامت قوات الأمن بمنع المتظاهرين الذين حملوا أعلامًا من الدخول إلى الشارع، حيث تقع سفارة الاحتلال.

وقام المتظاهرون بالدعاء من أجل الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية، ورددوا هتافات من قبيل "إسرائيل إرهابية" و"الحرية لفلسطين".

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