الكيلو بـ320 جنيهًا.. استقرار أسعار اللحوم بأسواق البحيرة

شهدت أسواق اللحوم بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023، استقرارًا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية (البقري المشفي) ما بين 280 جنيهًا إلى 320 جنيهًا للكيلو، وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم، وتراوحت أسعار اللحوم ما بين 210 لـ260 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم البتلو 200 لـ 240 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار لحوم الضأن ما بين 330 لـ340 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار لحوم الماعز ما بين 340 لـ 360 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع ما بين 175 إلى 210 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة ما بين 160 200 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة ما بين 145 لـ 175جنيهًا للكيلو.

يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة، إلى استقرار أسعار الأعلاف، بعد استيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي أدي إلى استقرار الأسعار الذي تشهده أسواق اللحوم.