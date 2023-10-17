كامل أبوعلى: طفرة كبيرة فى حركة السياحة الإيطالية إلى شرم الشيخ ومرسى علم

بعد مشاركة بيك الباتروس للفنادق فى أكبر المعارض السياحية بإيطاليا

شاركت مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبوعلى فى فعاليات معرض TTG ريمينى السياحى الذى أقيم بدولة إيطاليا، ويعد هذا المعرض من أهم المعارض السياحية الدولية المهنية المتخصصة فى السوق السياحى الإيطالى، والذى تشارك به الشركات السياحة الإيطالية والعالمية.

وأكد كامل أبوعلى -رئيس مجلس إدارة المجموعة ورئيس جمعية مستثمرى البحرالأحمر- أن مشاركة مجموعة بيك الباتروس بجناح بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية هذا العام ترجع إلى أهمية الاستثمارات السياحية فى التنمية الاقتصادية للدولة، وبأهمية السوق الإيطالى بالأخص على شرم الشيخ ومرسى علم، كما كشفت إحصائيات وزارة السياحة أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا خلال الربع الأول من العام الحالى شهدت زيادة بمعدل ٢٥٠٪ بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى ٢٠٢٢، وهو ما يؤكد أن السوق الإيطالى قادم بقوة لتحقيق الأرقام السابقة التى حققها فى سنوات الذروة السياحية وتجاوز حاجز المليون سائح، وأن مشاركته هذا العام هى رسالة لمزيد من الاهتمام بالسياحة الوافدة من السوق الإيطالى، وبضرورة زيادة المخصصات التسويقية والدعائية الموجهة لهذا السوق بالأخص فى موسم الشتاء..

يذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية تعتبر من كبريات سلاسل الفنادق المصرية، وقد اختيرت الشهر الماضى كأكثر المنتجعات السياحية المفضلة للسائح العربى لعام ٢٠٢٣ من قبل الاتحاد العربى للإعلام السياحى، وحصدت أيضا الجائزة الذهبية لعام ٢٠٢٣ من التليفزيون الألمانى SonnenKlar.TV – Goldene Sonne كأفضل سلاسل المنتجعات على مستوى العالم التى يفضلها السائح الألمانى.

والجدير بالذكر أيضا أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق احتفلت هذا العام بمرور العام الحادى والثلاثين على المجموعة داخل القطاع السياحى المصرى، ووصل عدد منتجعاتها لـ٣٠ منتجعا داخل مصر والمغرب فى أقوى المقاصد السياحية بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، ووصل عدد غرف المجموعة الآن لما يزيد على ١٤ ألف غرفة فندقية وأكثر من ١٢ ألف موظف وشريك فى النجاح.