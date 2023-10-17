رئيس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقية إطارية لتطوير مدينة مطار القاهرة للشحن الجوي

على هامش منتدى الحزام والطريق بالصين:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع اتفاقية إطارية بين "شركة ميناء القاهرة الجوي" وشركة "مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة" التابعة لشركة China Energy، للتعاون في تقديم مقترح حول أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل لتطوير "مدينة مطار القاهرة للشحن الجوي والمناطق اللوجستية".

جاء ذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي بالعاصمة الصينية بكين.

وحضر توقيع الاتفاقية الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، و سونج هيليانج، رئيس شركة China Energy.

ووقع الاتفاقية كل من أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، و سونج لينج، رئيس شركة "مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة".

وبموجب هذه الاتفاقية، تعهد "شركة ميناء القاهرة الجوي" لشركة "مجموعة جيزهوبا الصينية المحدودة" بإعداد مقترح خاص بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل لتطوير مدينة مطار القاهرة للشحن الجوي والمناطق اللوجستية.