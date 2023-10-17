شاهد.. إلغاء مباراة بلجيكا والسويد بسبب "حادث إرهابي"

يورو 2024

تعرضت مباراة بلجيكا والسويد التي أقيمت بالعاصمة بروكسل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا “يورو 2024” للإلغاء.

ورفض لاعبو المنتخب السويدي إستكمال المباراة إعتراضاً على مقتل عدد من مشجعي السويد خارج ملعب الملك بودوان.

وتعرض 2 من مشجعي السويد لإطلاق نار خارج ملعب اللقاء وهو الحادث الذي تم تصنيفه كعمل إرهابي من قبل الشرطة في بروكسل.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل منتخب حيث تقدم فيكتور جيوكيريس بهدف مبكر في الدقيقة 15 قبل أن يسجل روميلو لوكاكو في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وكان منتخب بلجيكا قد حسم تأهله مبكراً لنهايات أمم أوروبا بعد تصدره للمجموعة بينما خسر المنتخب السويدي فرصة التاهل لصالح النمسا الذي حسم تأهله عقب الفوز على أذبريجان بهدف دون رد.