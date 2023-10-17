حسين هريدي عن الأحداث في غزة: يجب أن تستعد مصر لكل السيناريوهات

علق السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، على أنباء الاستعداد لاجتياح غزة بريا من قبل قوات الاحتلال ، قائلا: “ إذا دخل جيش الاحتلال غزة سيرتكب فظائع لم نشهدها من قبل، من القتل والتدمير”

مصر لن تدير ظهرها أبدا للفلسطينيين



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" على فضائية" إكسترا نيوز"، أن مصرعليها أن تكون مستعدة لكل السيناريوهات الممكنة، ويجب أن نكون جاهزين، فمصر لن تدير ظهرها أبدا للفلسطينيين.

وأوضح أن مصر ملتزمة بحدود 1906 مع فلسطين، وسعدت بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن دعوة إسرائيل لسكان غزة بترك بيوتهم، وهو بيان يعبر عن هويتنا القومية، وكذلك تصريحات الرئيس السيسي في حفل تخرج الكليات العسكرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن إسرائيل ترغب في إغلاق ملف القضية الفلسطينية بالقوة وتجبر أهالي غزة على دخول سيناء، وهذه هي الخطة التي تسعى إليها إسرائيل,



إبراهيم عيسى يوجه رسالة للاعب محمد صلاح: “متعبرناش.. تغريدتك مش هتبني غزة”

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر فضائية “صدي البلد”مساء اليوم، مصر تستعد لأسوأ السيناريوهات، وأنها الدولة الوحيدة التي جهزت جيشها بشكل كامل لمواجهة التحديات.

وأشار أحمد موسى إلى تقرير لمحلل سياسي روسي يتناول ما يحدث في غزة وكشف عن خطة إسرائيل المستقبلية. وقال إن الإحتلال الإسرائيلي يسعى لفرض خطة إجبارية على سكان غزة لجعلهم يهاجرون إلى الحدود المصرية.

وعلّق "أبو عبيدة"، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المُقاومة الفلسطينية "حماس"، على استعدادات جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم بري، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الإثنين.

وقال أبو عبيدة، إن "تلويح إسرائيل بهجوم بري لا يُرهبنا وجاهزون للتعامل مع أي قوة يزج بها إلى قطاع غزة".

وأكد المتحدث باسم كتائب القسام، أن هناك 200 إلى 250 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس.

وأضاف في بيان له: "22 أسيرا فقدوا حياتهم حتى الآن بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وآخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز".

وتابع: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة نعتبرهم ضيوفا لدينا وعندما تسمح الظروف الميدانية سنطلق سراحهم لأن ليس لدينا مشكلة معهم".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يُجري مُناورات تمهيدًا لاجتياح قطاع غزة بريًا.