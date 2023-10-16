اعصار البرتغال يجتاح البوسنة بخماسية في تصفيات يورو 2024

واصل منتخب البرتغال عروضه المميزة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” بعد فوزه على البوسنة بخماسية نظيفة.

سيطر المنتخب البرتغالي على المباراة منذ الدقيقة الأولى ونجح في محاصرة المنتخب البوسني المستسلم في مناطقه الدفاعية.

وإفتتح الأسطورة كريستيانو رونالدو مهرجان الأهداف مبكراً بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 20 من عمر الشوط.

وفي الدقيقة 25 عزز المنتخب البرتغالي تقدمه وتفوقه الواضح بتسجيل الهدف الثالث عن طريق لاعب الوسط برونو فيرنانديز.

وإستمر الضغط البرتغالي في الشوط الأول ليضيف جواو كانسيلو وجواو فيليكس الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 32 و 41.

وفي الشوط الثاني حافظ المنتخب البرتغالي على سيطرته واستحواذه لكن دون تسجيل المزيد من الأهداف لتنتهي المباراة بخماسية نظيفة.

وعزز المنتخب البرتغالي صدارته للمجموعة برصيد 2 نقطة بعدما ضمن التأهل مبكراً ليورو 2024 بينما توقف رصيد البوسنة عند 9 نقاط فقط في المركز الخامس.