متلازمة اليد والقدم والفم تثير القلق في نفوس أولياء أمور طلاب السعودية

متلازمة اليد والقدم والفم .. أثارت القلق بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية عقب إعلان إصابة عدد من الطلاب والطالبات بالمدارس بتلك المتلازمة، مما جعلها تتصدر مؤشرات جوجل حيث زادت معدلات البحث عليها من قبل أولياء الأمور لمعرفة اعرضها تفاصيل عنها.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية فقد خرجت وزارة الصحة السعودية ممثلة في التجمع الصحي بمكة المكرمة لتطمئن أولياء الأمور بأن الحالات التي تم تسجيلها بمدارس مكة بين صفوف الطلاب لا تدعو للقلق.

وأكدت وزارة الصحة أن "متلازمة اليد والقدم والفم"، وهي عدوى فيروسية خفيفة، ولاصحة لما يتم تداوله عبرالسوشيال ميديا بأن تلك المتلازمة لها علاقة بمرض "التيفوئيد".

وأوضح حاتم المسعودي المتحدث الرسمي باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة في تصريحات صحفية سعودية قائلا:"إشارة إلى استفساركم، نود الإيضاح بأنه غير صحيح ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار مرض التيفوئيد بين صفوف الطلاب في مدارس مكة المكرمة، ولم تسجل أي حالات إصابة بمرض التيفوئيد في المدارس بمكة المكرمة".

وعن الحالات التي تم اكتشافهت في المدارس، قال "المسعودي": "هي حالات شُخّصت بأنها "متلازمة اليد والقدم والفم"، وهي عبارة عن عدوى فيروسية خفيفة تشيع بين الأطفال وغير مقلقة، وهي موسمية تظهر سنويًا في مثل هذه الأوقات مع تغيّر الأجواء، ولا تتطلب سوى مسكنات وأدوية خفض الحرارة فقط، وقد تبيّن من خلال الاستقصاء الوبائي بالإدارة التنفيذية للصحة العامة والطب الوقائي اكتشاف 7 حالات فقط ومتفرقة، ولا تدعو للقلق على الإطلاق، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الصحية والوقائية مع إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة في جميع مدارس مكة المكرمة؛ وذلك لضمان سلامة الطلاب والعاملين فيها، والتي تشمل مراقبة صحة الطلاب بشكل منتظم، وينصح للوقاية من هذا المرض بغسل اليدين بصفة متكررة وتعليم الأطفال عادات النظافة الصحية، وتنظيف وتطهير الأماكن المشتركة، وتجنّب المخالطة اللصيقة للمريض.

وطالب لمتحدث باسم التجمع الصحي بمكة على ضرورة عدم نشر المعلومات المضللة التي يمكن أن تؤدي إلى حالة من الذعر بين الناس، وكذلك عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة، والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

اعراض متلازمة اليد والقدم والفم

ونستعرض اعراض متلازمة اليد والقدم والفم