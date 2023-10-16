Avaya تعرض حلول تجربة العملاء المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Avaya، الشركة المتخصصة عالميًا في مجال حلول تجارب العملاء، عن مشاركتها في Gartner IT Symposium/Xpo™ 2023 الذي انعقد اليوم الإثنين وحتى 19 أكتوبر في منتجع في أورلاندو، فلوريدا.

في هذا الحدث، ستوضح أفايا كيف يمكن للمؤسسات اختيار رحلتها الخاصة لتقديم تجارب العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

في ندوة جارتنر لتكنولوجيا المعلومات/Xpo™ 2023، سيستكشف أكثر من 80 ألف مدير تقنية معلومات وكبار القادة التكنولوجيا والرؤى والاتجاهات التي تشكل مستقبل تكنولوجيا المعلومات والأعمال، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، وتحويل الأعمال، والأمن السيبراني، وتجربة العملاء، وتحليلات البيانات، والمسؤولين التنفيذيين. القيادة، وأكثر من ذلك.

هذا العام، ستسلط شركة Avaya الضوء على كيفية مساهمة قدرات تجربة العملاء الجديدة (CX) وثوران الذكاء الاصطناعي في تغيير تجربة العملاء بشكل جذري. قال جاي باتيل، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المنتجات في شركة Avaya: “لم يعد دمج الذكاء الاصطناعي مع تجربة العملاء مجرد رؤية، بل أصبح واقعنا. "إن ابتكارات Avaya، المدعومة بوعود الذكاء الاصطناعي، تساعد في تشكيل مستقبل تجربة الموظف والعملاء، في وقت واحد. وفي ندوة جارتنر لتكنولوجيا المعلومات، نحن فخورون بعرض الحلول التي لا تلبي احتياجات عملائنا فحسب، بل تضع أيضًا التجارب في المقدمة.

سيستضيف باتل وماري دانييل، نائب الرئيس لعمليات مركز حلول العملاء، بشركة Aflac، جلسة بعنوان "موازنة التكنولوجيا مع اللمسة الشخصية في تجربة العملاء"، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر من الساعة 1:45 ظهرًا. حتى الساعة 2:15 ظهرًا إت. تعمل التكنولوجيا على تقليل النفقات وجعل العمليات أكثر كفاءة من خلال أتمتة التفاعلات المختلفة، ولكن من المهم عدم المبالغة في الرقمنة لأن اللمسة الشخصية توفر التعاطف وتبني العلاقات والاتصالات مع العملاء. وسيرافق دانيال باتيل ليوضح كيف يمكن لشركة Aflac، بمساعدة Avaya، تحقيق التوازن الدقيق بين التحسينات التقنية واللمسة الشخصية، مما يحرر شركاء خدمة العملاء لتقديم تجربة إنسانية أكثر ارتباطًا.

باستخدام سيناريوهات العالم الحقيقي، في الجناح رقم 959، ستسلط شركة Avaya الضوء على كيفية قيام المؤسسات بتعزيز استثماراتها الحالية بقدرات جديدة لزيادة الارتقاء بتجربة العملاء، بما في ذلك:

تجارب الموظفين من الجيل التالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي: من خلال تجاوز إدارة المعرفة، ستعرض Avaya كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أن تساعد في مراقبة ومساعدة عافية العملاء، مما يضمن بقائهم في أفضل شكل ممكن لتلبية توقعات العملاء. وستسلط أفايا الضوء أيضًا على كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد مديري مراكز الاتصال على إنشاء مسارات عمل مخصصة بسهولة، وإنتاج تحليلات متقدمة بسرعة، مما يمكّن المؤسسة بأكملها من تقديم تجربة عملاء متميزة بغض النظر عن تفضيلات العملاء المتغيرة.

الابتكار وفقًا لسرعتك: للتفاعل مع العملاء عبر المزيد من نقاط الاتصال، يعد الابتكار أمرًا أساسيًا. ستعرض Avaya كيف تتيح لك خيارات السحابة المختلطة لدينا التحرك وفقًا لإيقاع أعمالك لتقديم تجربة غنية للعملاء من خلال إضافة حلول قائمة على السحابة إلى الحلول الحالية دون الحاجة إلى النسخ والاستبدال. ومن خلال وضع طبقات من الابتكارات، يمكن للمؤسسات الاتصال بالطريقة التي تريدها، ومنح الموظفين جميع الأدوات اللازمة لتلبية احتياجات العملاء. على سبيل المثال، يمنح حل Avaya Experience Platform Connect العملاء القدرة على استخدام عناصر محددة من منصة Avaya Experience Platform متعددة القنوات - قناة رقمية محددة أو قدرة ذكاء اصطناعي - ونشرها فوق البنية التحتية الصوتية القوية الحالية لديهم. يمكن للمؤسسات اختيار رحلتها إلى القدرات الجديدة والابتكار دون انقطاع. وهذا أمر ذو قيمة خاصة لمؤسسات المؤسسات الكبيرة، وتلك العاملة في الصناعات الأكثر تنظيمًا أو حساسية مثل المستشفيات، وللعديد من المناطق الجغرافية في جميع أنحاء العالم.

تحويل التعلم باستخدام منصة اتصالات حديثة: لم تكن سلامة الطلاب والموظفين بهذه الأهمية من قبل، حتى في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات التعليمية للبقاء على اطلاع بقوانين الاتصال بالطوارئ. ستشارك مدارس ألبوكيرك العامة، عميل Avaya، كيف تساعد Avaya هذه المنطقة التعليمية الكبيرة على توفير قنوات متعددة للتواصل وخدمة مجتمعها - كل ذلك مع تبسيط الاتصالات وتنظيم التكاليف من خلال التحول الرقمي.

تمكين المواطنين وموظفي الطوارئ: بدءًا من الأحوال الجوية القاسية أو الأزمات الصحية وحتى تهديد إطلاق النار النشط - يجب أن تكون المؤسسات بجميع أنواعها مستعدة لحالات الطوارئ للحفاظ على سلامة الجميع. وستسلط أفايا الضوء على كيف تساعد أحدث تقنيات الاتصالات المؤسسات على ربط الأشخاص والموارد والبيانات والحلول لتقديم المعلومات والاستجابة لحالات الطوارئ بشكل أسرع وأكثر دقة من أي وقت مضى.